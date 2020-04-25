Вестибюли еще 13 станций метро временно закроют в Москве из-за низкой нагрузки

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. В Москве с 26 апреля будут закрыты вестибюли еще 13 станций метро из-за низкой нагрузки после введения мер ограничения в связи с ситуацией по коронавирусу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки.

"С 26 апреля Московский метрополитен закроет некоторые вестибюли еще 13 наименее востребованных станций. С учетом предыдущего закрытия эти меры коснутся 33 станций, где пассажиров стало меньше в разы. Сами станции продолжат работать, вход в метро и выход в город будет возможен через расположенные в непосредственной близости и продолжающие свою работу соседние вестибюли", - говорится в сообщении.

В обновленный список войдут вестибюли станций "Владыкино" и "Фонвизинская". Даже в утренний час пик через них проходят всего около 120 пассажиров. До самоизоляции москвичей через эти вестибюли за сутки проходило от 6,6 тыс. до 8,1 тыс. пассажиров, а теперь - не более 1,2 тыс.

В отдельных вестибюлях из списка пассажиров стало меньше на 93% по сравнению с тем, сколько их было до начала самоизоляции. К ним относится вестибюль станции "Раменки".