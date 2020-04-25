Вестибюли еще 13 станций метро временно закроют в Москве из-за низкой нагрузки

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. В Москве с 26 апреля будут закрыты вестибюли еще 13 станций метро из-за низкой нагрузки после введения мер ограничения в связи с ситуацией по коронавирусу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки.
"С 26 апреля Московский метрополитен закроет некоторые вестибюли еще 13 наименее востребованных станций. С учетом предыдущего закрытия эти меры коснутся 33 станций, где пассажиров стало меньше в разы. Сами станции продолжат работать, вход в метро и выход в город будет возможен через расположенные в непосредственной близости и продолжающие свою работу соседние вестибюли", - говорится в сообщении.
В обновленный список войдут вестибюли станций "Владыкино" и "Фонвизинская". Даже в утренний час пик через них проходят всего около 120 пассажиров. До самоизоляции москвичей через эти вестибюли за сутки проходило от 6,6 тыс. до 8,1 тыс. пассажиров, а теперь - не более 1,2 тыс.
В отдельных вестибюлях из списка пассажиров стало меньше на 93% по сравнению с тем, сколько их было до начала самоизоляции. К ним относится вестибюль станции "Раменки".
"С 5:30 26 апреля будут закрыты следующие выходы в вестибюлях станций: "Парк культуры" - выход 2 (вход и выход возможны через объединенный вестибюль "Парка культуры" Сокольнической и Кольцевой линий), "Фонвизинская" (Люблинско-Дмитровская линия) - выходы 1 и 2, "Шипиловская" (Люблинско-Дмитровская линия) - выходы 4 и 5, "Петровский парк" (Большая кольцевая линия) - выходы 4 и 5, "Волоколамская" (Арбатско-Покровская линия) - выход 1, "Пражская" (Серпуховско-Тимирязевская линия) - выходы 11 и 12, "Зябликово" (Люблинско-Дмитровская линия) - выход 11, "Шелепиха" (Большая кольцевая линия) - выход 4, "Верхние Лихоборы" (Люблинско-Дмитровская линия) - выход 4, "Солнцево" (Солнцевская линия) - выход 2, "Владыкино" (Серпуховско-Тимирязевская линия) - выход 2, "Орехово" (Замоскворецкая линия) - выходы 2 и 3, "Раменки" (Солнцевская линия) - выходы 5-7", - говорится в сообщении.
Тем не менее, поезда по всем линиям метро продолжают ходить по графику рабочего дня. Это помогает пассажирам соблюдать социальную дистанцию.
Меры ограничения
Мэр Москвы Сергей Собянин 29 марта своим указом расширил режим повышенной готовности для профилактики распространения коронавируса. Новые меры предусматривают в том числе режим самоизоляции для граждан всех возрастов за исключением тех случаев, когда люди нуждаются в экстренной медицинской помощи, покупке продуктов. Кроме того, жители могут ездить на работу, если она не была приостановлена.
Собянин подписал указ, согласно которому для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте вводятся специальные цифровые пропуска. С 15 апреля наличие таких пропусков стало обязательным.
Позже мэр сообщил в своем блоге, что с 22 апреля для проезда в городском общественном транспорте можно будет использовать только карты "Тройка", "Стрелка", месячный единый проездной билет, а также социальные карты москвича и жителя Московской области. Также для контроля соблюдения пропускного режима при поездках на автомобиле будут задействованы камеры фото- и видеофиксации нарушений ПДД и дорожно-патрульная служба Госавтоинспекции.