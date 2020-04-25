В Москве за сутки более 160 медиков воспользовались бесплатной парковкой

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Более 160 медицинских сотрудников бесплатно воспользовались за последние сутки московской городской парковкой. Об этом сообщили в субботу в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Новая цифра дня и новый рекорд: за вчерашний день (24 апреля - прим. ТАСС) 166 медиков воспользовались бесплатной городской парковкой", - говорится в сообщении.

Врачи и работники всех городских, федеральных и частных медучреждений, которые задействованы в борьбе с коронавирусом, могут бесплатно оставлять автомобили не только на парковках, входящих в зону платного парковочного пространства, но и на городских стоянках со шлагбаумом. В первые дни парковкой пользовались до 20 врачей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте вводятся специальные цифровые пропуска. С 15 апреля наличие таких пропусков стало обязательным.

Позже мэр сообщил в своем блоге, что с 22 апреля для проезда в городском общественном транспорте можно будет использовать только карты "Тройка", "Стрелка", месячный единый проездной билет, а также социальные карты москвича и жителя Московской области. Также для контроля соблюдения пропускного режима при поездках на автомобиле будут задействованы камеры фото- и видеофиксации нарушений ПДД и дорожно-патрульная служба Госавтоинспекции.