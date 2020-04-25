{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Москве за сутки более 160 медиков воспользовались бесплатной парковкой

Ранее услугой пользовались 20 медицинских работников

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Более 160 медицинских сотрудников бесплатно воспользовались за последние сутки московской городской парковкой. Об этом сообщили в субботу в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Новая цифра дня и новый рекорд: за вчерашний день (24 апреля - прим. ТАСС) 166 медиков воспользовались бесплатной городской парковкой", - говорится в сообщении.

Врачи и работники всех городских, федеральных и частных медучреждений, которые задействованы в борьбе с коронавирусом, могут бесплатно оставлять автомобили не только на парковках, входящих в зону платного парковочного пространства, но и на городских стоянках со шлагбаумом. В первые дни парковкой пользовались до 20 врачей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте вводятся специальные цифровые пропуска. С 15 апреля наличие таких пропусков стало обязательным.

Позже мэр сообщил в своем блоге, что с 22 апреля для проезда в городском общественном транспорте можно будет использовать только карты "Тройка", "Стрелка", месячный единый проездной билет, а также социальные карты москвича и жителя Московской области. Также для контроля соблюдения пропускного режима при поездках на автомобиле будут задействованы камеры фото- и видеофиксации нарушений ПДД и дорожно-патрульная служба Госавтоинспекции.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
В Москве росгвардеец спас провалившуюся в коллектор собаку
Теперь пса покажут ветеринару и постараются отыскать его хозяев
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС