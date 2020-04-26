{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Еще около 90 пациентов поступили на лечение в больницу в Коммунарке

Всего в медицинском учреждении находятся 650 пациентов

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Почти 90 новых пациентов поступили за сутки в больницу в Коммунарке, это чуть меньше, чем днем ранее. Всего в учреждении лечение проходят 650 человек, сообщил в воскресенье в Facebook главный врач медицинского учреждения Денис Проценко.

"Состоит на лечении 650 [человек]. Из них с диагнозом "пневмония" - 630 (97%), COVID-подтвержденных 441 (68%). За сутки поступило 87", - написал он.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

В реанимации находится 61 пациент, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 33. В субботу главврач сообщал о 108 новых пациентах, всего на лечении состояли 620 человек, коронавирусная инфекция подтвердилась у 404 пациентов.

Главврач больницы номер 15 имени Филатова Валерий Вечорко сообщил в Facebook, что за сутки число больных с коронавирусом в медучреждении выросло на 109 человек и достигло 1 069, а всего на лечении там находится 1 541 пациент. За сутки в стационар поступили 162 человека. В субботу в больнице было 1 525 пациентов, у 960 из них была подтверждена коронавирусная инфекция. Вечорко добавил, что на сегодняшний день в реанимации находится 161 пациент, из них больше половины (85 человек) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

В инфекционный центр в Вороновском в Новой Москве, который вошел в состав городской клинической больницы имени В. П. Демихова и начал принимать пациентов с 20 апреля, за сутки поступили 38 человек. Всего на лечении в центре состоят 130 пациентов, из них 128 человек с диагнозом "пневмония" и 34 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщил в Facebook главный врач медицинского учреждения Сергей Переходов. В субботу коронавирусная инфекция была подтверждена у 20 пациентов инфекционного центра. По словам Переходова, пока что ни один из пациентов не подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких. Главврач пояснил, что за сутки в медучреждение поступает не так много пациентов, потому что было принято решение о поэтапном и постепенном заполнении нового центра инфекционных болезней, чтобы "избежать нештатных ситуаций".

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,7 млн человек, свыше 190 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 74 588 случаев заражения, выздоровели 6 250 человек. По данным на 25 апреля, в Москве число заразившихся новой коронавирусной инфекцией составило 39 509 человек. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Еще 128 пациентов вылечились от коронавируса в Москве
Общее число выздоровевших в столице достигло 3 175
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС