Еще около 90 пациентов поступили на лечение в больницу в Коммунарке

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Почти 90 новых пациентов поступили за сутки в больницу в Коммунарке, это чуть меньше, чем днем ранее. Всего в учреждении лечение проходят 650 человек, сообщил в воскресенье в Facebook главный врач медицинского учреждения Денис Проценко.

В реанимации находится 61 пациент, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 33. В субботу главврач сообщал о 108 новых пациентах, всего на лечении состояли 620 человек, коронавирусная инфекция подтвердилась у 404 пациентов.

Главврач больницы номер 15 имени Филатова Валерий Вечорко сообщил в Facebook, что за сутки число больных с коронавирусом в медучреждении выросло на 109 человек и достигло 1 069, а всего на лечении там находится 1 541 пациент. За сутки в стационар поступили 162 человека. В субботу в больнице было 1 525 пациентов, у 960 из них была подтверждена коронавирусная инфекция. Вечорко добавил, что на сегодняшний день в реанимации находится 161 пациент, из них больше половины (85 человек) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

В инфекционный центр в Вороновском в Новой Москве, который вошел в состав городской клинической больницы имени В. П. Демихова и начал принимать пациентов с 20 апреля, за сутки поступили 38 человек. Всего на лечении в центре состоят 130 пациентов, из них 128 человек с диагнозом "пневмония" и 34 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщил в Facebook главный врач медицинского учреждения Сергей Переходов. В субботу коронавирусная инфекция была подтверждена у 20 пациентов инфекционного центра. По словам Переходова, пока что ни один из пациентов не подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких. Главврач пояснил, что за сутки в медучреждение поступает не так много пациентов, потому что было принято решение о поэтапном и постепенном заполнении нового центра инфекционных болезней, чтобы "избежать нештатных ситуаций".

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,7 млн человек, свыше 190 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 74 588 случаев заражения, выздоровели 6 250 человек. По данным на 25 апреля, в Москве число заразившихся новой коронавирусной инфекцией составило 39 509 человек. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.