Безработный украл из магазина в Москве бутылку водки, угрожая администратору пистолетом

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Столичная полиция задержала безработного, который, угрожая пистолетом, украл из магазина на Варшавском шоссе на юге Москвы бутылку водки стоимостью около 300 рублей. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Как отметили в главке, сообщение о разбойном нападении в доме 59 А, строение 2, на Варшавском шоссе поступило утром в субботу. "Прибыв на место, сотрудники полиции около магазина по указанному адресу задержали неработающего мужчину, который, угрожая пистолетом неустановленного типа администратору, открыто похитил бутылку водки", - сказали в пресс-службе, добавив, что сумма ущерба составила 317 рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о разбое (ч. 2 ст. 162 УК РФ).

В минувший вторник аналогичный случай произошел на Череповецкой улице, 12. Двое мужчин зашли в магазин, пригрозили сотрудникам пистолетом, похитили три бутылки водки и скрылись. Материальный ущерб составил 986 рублей. В ГУ МВД сообщили, что через полтора часа полицейские задержали подозреваемых на остановке общественного транспорта на Инженерной улице. Ими оказались безработные, находившиеся в Москве проездом. По данному факту также возбуждено уголовное дело о разбое. Позже источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что один из двух задержанных за ограбление магазина ранее служил в МВД Чечни.