"Кто, кроме нас": как трудятся соцработники в Москве в период пандемии

МОСКВА, 26 апреля. /Корр. ТАСС Ксения Асафова/. Потребность в социальных работниках и волонтерах в Москве заметно выросла за последний месяц на фоне распространения новой коронавирусной инфекции. С введением всеобщей самоизоляции увеличилось число жителей, которые пользуются их услугами, чтобы оставаться дома. Это старшее поколение москвичей, а также граждане с хроническими заболеваниями и люди с инвалидностью. Среди них есть те, кто опасался, что из-за действующего режима изоляции останется в полном одиночестве, без внимания. Корреспондент ТАСС узнал у соцработников, какую помощь они оказывают жителям, что изменилось в их деятельности за последние недели и удается ли им помочь всем гражданам, которые обратились за поддержкой.

В пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения ТАСС сообщили, что во всех округах Москвы сегодня работают более 9,7 тыс. социальных работников и 1,2 тыс. волонтеров на базе центра "Моя карьера". На сегодняшний день они справляются со своими задачами, но в случае необходимости число сотрудников службы будет увеличено до 13 тысяч. Социальные работники и волонтеры занимаются покупкой и доставкой гражданам продуктов и лекарств, корма для домашних животных, выгулом собак. Кроме того, они готовы помочь москвичам в решении таких бытовых проблем, как оформление заказа на онлайн-доставку продуктов из магазина или вынос мусора.

"За последний месяц увеличилось количество людей, получающих дополнительную адресную социальную поддержку: добавились москвичи, находящиеся на самоизоляции, и те, кто впервые обратился за услугами центров социального обслуживания в период карантина. Конечно, соцслужбам приходится помогать большему количеству людей, но на сегодняшний день они справляются", - сообщили в пресс-службе департамента.

"Мы в ответе за наших подопечных"

"У меня подъем в шесть утра, потом я иду на работу, беру документы, еду за лекарствами в аптеку, потом иду по адресам, куда надо их доставить. После этого возвращаюсь в центр, смотрю список запросов на продукты, отправляюсь в магазин, покупаю их и разношу. Формально мой рабочий день заканчивается в шесть, но главное - помочь всем нуждающимся, так что иногда приходиться и задержаться", - описал свой день 29-летний сотрудник территориального центра социального обслуживания "Ярославский" Николай Шабанов.

Он рассказал ТАСС, что стал соцработником два года назад. На тот момент у него за плечами было высшее образование, связанное со сферой атомной энергетики и работа риелтором. "На поприще атомной энергетики не удалось полноценно поработать, работа риелтора тоже не устраивала меня, и я решил искать что-то более подходящее для моего характера. У меня много знакомых, занятых так или иначе в соцсфере, они предложили и мне попробовать себя здесь. И я решился", - пояснил Николай свой выбор профессии.

Молодой человек также отметил, что с началом пандемии коронавируса стало больше работы. Если раньше люди, как правило, сами ходили за продуктами и доставлять их надо было только маломобильным гражданам, то теперь соцработники приносят их всем, кто находится в группе риска. Но мысли о том, чтобы уйти и переждать непростые времена, у Николая не было.

"А кто, кроме нас, будет это делать? Мы в ответе за наших подопечных. Я родился в семье военнослужащих, дед служил в Афганистане, в моей семье не принято "отсиживаться" в безопасности, и я не буду. И усталости я не чувствую", - поделился он.

Соцработник отметил и изменения в настроении некоторых его подопечных с началом пандемии. Например, бабушка Ксения Петровна сначала боялась, что из-за режима изоляции она останется совсем одна и никто ей не поможет. "В последние две недели я заметил, что у нее значительно снизилось чувство тревоги. Она поняла, [что] без внимания ее не оставят, что я буду по-прежнему приходить, помогать, общаться с ней. Она живет одна, ей нужно внимание, мы иногда говорим по телефону, пока я иду по другим адресам - она обсуждает со мной все, что видит по телевизору. Когда не было изоляции, рассказывала мне, куда ходила, что посмотрела", - рассказал Николай. Он добавил, что свою работу любит и считает ее престижной.

Никакой паники

Галина Тимченко отдала профессии соцработника 28 лет своей жизни. До этого она была воспитателем в детском саду в Москве, но во времена перестройки учреждение закрыли. Женщина подалась в соцслужбу и поняла, что это ей по душе. Сегодня она удостоена звания почетного работника соцзащиты населения Москвы.

"Предлагали мне впоследствии снова работу в детсаду, но мне уже не хотелось уходить из соцслужбы. Я такой человек - у меня две записи в трудовой книжке, детский сад и эта. Выгорания я не испытываю. Мне нравится оказывать внимание пожилым людям, ухаживать за ними", - поделилась она.

В числе своих рабочих обязанностей Тимченко называет помощь в уборке квартиры, мытье окон, оказание санитарно-гигиенических процедур.

"Пандемия не напугала меня. Я вроде как еще не старушка, силы и желание работать у меня есть, а вот страха нет. Надеваю масочку, перчаточки и иду. Думаю, тут надо соблюдать личную гигиену и надеяться на бога. Паники среди моих подопечных нет, это люди старой закалки, они говорят: "Мы пережили войну и это как-нибудь переживем", - смеется женщина.

О работе социальных помощников

Как сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, всего с 23 марта соцработники и волонтеры оказали пожилым гражданам и людям с хроническими заболеваниями, находящимся в режиме самоизоляции в условиях пандемии коронавируса, свыше 300 тыс. услуг.

К началу режима самоизоляции столичные центры социального обслуживания были переведены на выездной формат оказания услуг. Теперь москвичам не нужно приходить в центр, чтобы подать заявку на ту или иную услугу. Все заявки принимаются онлайн и предоставляются нуждающимся по месту жительства. Например, таким образом можно получить технические средства реабилитации, электронные социальные сертификаты на продукты и другое.

Кроме того, с марта в Москве работает горячая линия комплекса социального развития, куда могут обратиться москвичи из группы риска, чтобы подать заявку на получение какой-либо социальной услуги, ее номер 8 (495) 870-45-09.