Ректор Московской духовной академии епископ Питирим сообщил об излечении от коронавируса

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Ректор Московской духовной академии (МДА) епископ Звенигородский Питирим (Творогов) сообщил, что вылечился от коронавирусной инфекции. Об этом он написал в своем канале в Telegram в воскресенье.

"У меня радостная новость - пришел отрицательный результат теста. Я здоров! Теперь нужно молиться о здравии всех остальных - дорогие отцы, братья и сестры, скоро все выздоровеем! Только не унывайте и не бойтесь ничего! С нами Бог!" - написал епископ.

17 апреля епископ Питирим сообщил в своем канале, что заболел коронавирусной инфекцией в легкой форме.