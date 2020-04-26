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Пандемия коронавируса нового типа

Ректор Московской духовной академии епископ Питирим сообщил об излечении от коронавируса

Ранее священнослужитель заявлял о том, что заразился COVID-19

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Ректор Московской духовной академии (МДА) епископ Звенигородский Питирим (Творогов) сообщил, что вылечился от коронавирусной инфекции. Об этом он написал в своем канале в Telegram в воскресенье.

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"У меня радостная новость - пришел отрицательный результат теста. Я здоров! Теперь нужно молиться о здравии всех остальных - дорогие отцы, братья и сестры, скоро все выздоровеем! Только не унывайте и не бойтесь ничего! С нами Бог!" - написал епископ.

17 апреля епископ Питирим сообщил в своем канале, что заболел коронавирусной инфекцией в легкой форме.

 

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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