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Облачная погода, дождь и до 11 градусов тепла ожидаются в Москве 27 апреля

Северный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Облачная погода, местами небольшой дождь и до плюс 11 градусов ожидаются в Москве в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит 9-11 градусов тепла. В ночь на вторник она может опуститься до нуля градусов.

Ветер северный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 739 мм ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться в пределах 6-11 градусов тепла. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до двух градусов мороза.

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Россия
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