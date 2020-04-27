Синоптики прогнозируют переменчивую погоду в Москве на этой неделе

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Первая половина недели будет солнечной и без осадков в Москве, а вторая - облачной и дождливой. Температурный фон в течение всей недели будет ниже нормы, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Начало недели будет солнечным, с ярким голубым небом, действительно радующим. Но так как воздушные массы к нам приходят с севера, температура будет 10-11 градусов днем. Дальше погода будет меняться, поскольку со среды поток воздушных масс будет с северо-запада. Это значит, что погода будет облачной и дождливой", - сообщил он.

По словам Вильфанда, температурный фон днем существенно не изменится во второй половине недели, но ночи станут теплее. Таким образом, температура в начале недели будет на 3 градуса ниже нормы, а во второй половине - на 1-2 градуса ниже нормы.

"Постепенно температурный фон, конечно, будет повышаться до 12-13 градусов, по области даже до 15 градусов", - отметил метеоролог.

По данным Гидрометцентра, в понедельник и вторник днем в Москве ожидается 9-11 градусов тепла, в среду - 11-13 градусов тепла, в четверг - 10-15 градусов тепла, в пятницу - 9-14 градусов тепла.