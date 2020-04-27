В Москве организуют международный онлайн-форум для поддержки отечественного кино

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Правительство Москвы при поддержке Министерства культуры РФ вместе с компанией "Роскино", представляющей отечественную киноиндустрию за рубежом, проведут международный онлайн-форум российского аудиовизуального контента Key Buyers Event. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

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К участию приглашаются зарубежные байеры и продюсеры. Форум организуется как необходимая мера поддержки российских производителей фильмов и сериалов.

"Это важный проект по поддержке российских компаний. В условиях пандемии, когда отменяются международные кинорынки, помощь им действительно необходима. Нужна площадка, где они смогут презентовать свой контент, найти покупателей и партнеров. Либо отрасль рискует оказаться в затяжном кризисе. Таких онлайн-форумов, на которых игрокам со всего мира представляют продукцию конкретной страны, раньше не проводилось. Надеемся, что новизна формата и масштаб события привлекут как можно больше участников, включая мировых лидеров рынка", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

По ее словам, чем представительнее будет форум, тем большие возможности он откроет для отечественных студий кино и анимации.

Основным языком Key Buyers Event станет английский. Онлайн-показы, презентации проектов и переговоры между участниками пройдут на специальной цифровой платформе. Иностранным продюсерам, а также закупщикам фильмов, сериалов и анимации будет доступно около 150 часов видеоконтента - как готовые работы, так и еще находящиеся на стадии производства. Так как кинотеатры закрыты, многие заморозили съемки на неопределенный срок.

Получить дополнительную информацию можно в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы по электронному адресу:dpir-press@mos.