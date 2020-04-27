Еще 78 пациентов поступило за сутки на лечение в больницу в Коммунарке

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Семьдесят восемь новых пациентов поступили за последние сутки на лечение в больницу в Коммунарке, это чуть меньше, чем днем ранее. Об этом в понедельник сообщил на своей странице в Facebook главный врач медицинского учреждения Денис Проценко.

"За последние сутки к нам поступило 78 человек. С диагнозом "пневмония" находятся 639 человек, с подтвержденным коронавирусом - 406 человек. Вне реанимации на кислороде - 160 человек", - написал он.

По словам главного врача, на данный момент в реанимации находятся 64 пациента, 30 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,9 млн человек, свыше 204 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 80 949 случаев заражения, выздоровели 6 767 человек, умерли 747. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.