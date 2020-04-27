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Пандемия коронавируса нового типа
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В Москве отложили запуск фонтанов

Традиционно в конце апреля в столице одновременно запускали около 600 городских фонтанов

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков заявил, что начало сезона фонтанов в Москве отложено из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

"Традиционно в конце апреля мы проводим запуск московских фонтанов. Это большой праздник: одновременно начинают работать около 600 городских фонтанов. Но в этом году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в городе принято решение отложить старт сезона фонтанов", - сказал Бирюков.

По его словам, специалисты комплекса городского хозяйства уже подготовили фонтаны к открытию. "Проведена большая работа, каждый фонтан аккуратно расконсервировали после зимы, провели монтаж и проверку оборудования, пескоструйную очистку, промывку и при необходимости покраску", - отметил заммэра.

"Решение о дате открытия сезона фонтанов будет принято исходя из складывающейся ситуации", - добавил Бирюков.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,9 млн человек, свыше 204 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 80 949 случаев заражения, выздоровели 6 767 человек, умерли 747. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

В новость внесены измеенния (8:42 мск) - добавлена информация по тексту. 

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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