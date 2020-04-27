В Москве за сутки выздоровели рекордные 349 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 349 человек, это является рекордным показателем в Москве за сутки. Об этом журналистам сообщила в понедельник заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших продолжает быстро увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровело сразу 349 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 3 524", - сказала Ракова.

Она добавила, что в каждом конкретном случае лечение назначает врач в зависимости от симптомов и тяжести заболевания, в соответствии с российскими и международными рекомендациями. Заниматься самолечением ни в коем случае не стоит. Диагноз ставят на основании молекулярно-генетического теста. Для исследования берется мазок из носа и ротоглотки, а также проводятся другие анализы по назначению врача.

По словам специалистов, для того, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,9 млн человек, свыше 204 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 80 949 случаев заражения, выздоровели 6 767 человек, умерли 747. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

В новость были внесены изменения (10:08 мск) — добавлены подробности по тексту.