Генпрокуратура потребовала заблокировать сайты, продававшие пропуска по Москве и области

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России потребовала заблокировать интернет-ресурсы с предложениями о покупке пропусков для перемещения по Москве и Подмосковью в условиях ограничений. Как сообщили журналистам в надзорном ведомстве, "на 9 интернет-ресурсах предлагаются услуги по изготовлению индивидуальных пропусков и справок на время карантина для передвижения по городу Москве и области за вознаграждение". Пропуска предлагалось оформить по цене от 900 рублей до 3 тыс. рублей.
В Генпрокуратуре напомнили, что получение цифрового пропуска в Москве осуществляется с 13 апреля на основании электронной заявки гражданина на официальном сайте мэра и правительства Москвы, по телефону единой справочной службы правительства Москвы или путем отправки сообщения на специальный короткий номер 7377. Плата за оформление цифрового пропуска не взимается.