Генпрокуратура потребовала заблокировать сайты, продававшие пропуска по Москве и области

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России потребовала заблокировать интернет-ресурсы с предложениями о покупке пропусков для перемещения по Москве и Подмосковью в условиях ограничений. Как сообщили журналистам в надзорном ведомстве, "на 9 интернет-ресурсах предлагаются услуги по изготовлению индивидуальных пропусков и справок на время карантина для передвижения по городу Москве и области за вознаграждение". Пропуска предлагалось оформить по цене от 900 рублей до 3 тыс. рублей.