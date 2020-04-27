Застройщики Москвы создадут оперштабы по коронавирусу после возвращения к работе

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Специалисты строительного комплекса Москвы разработали ряд профилактических мер по коронавирусу, которые необходимо соблюсти застройщикам для возобновления работ на стройплощадках после снятия ограничений. Об этом сообщили в понедельник в департаменте градостроительной политики города.

Мэр Москвы Сергей Собянин приостановил с 13 апреля по 1 мая деятельность по выполнению строительных (ремонтных) работ, за исключением строительства объектов медицинского назначения, а также работ непрерывного цикла, связанных со строительством и обслуживанием объектов метрополитена, инфраструктуры наземного общественного транспорта, железнодорожного транспорта и аэропортов.

"Документ ["Методика проведения мероприятия, направленных на профилактику распространения COVID-19"] содержит перечень надлежащих мер, соблюдение которых позволит снизить риск заражения коронавирусной инфекцией работающих на стройках людей, обеспечить безопасность их размещения на объекте. После снятия карантинных ограничений и возобновления строительных работ <...> организации смогут продолжать выполнение работ по строительству при условии соблюдения указанных в документе мер", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента Сергея Левкина.

В числе мер - создание застройщиком оперативного штаба, чтобы незамедлительно реагировать на случаи заражения, организация генподрядчиком доставки работников на стройплощадку от места проживания спецтранспортом, исключив остановки по маршруту, дезинфекция таких транспортных средств, обеспечение доставки продуктов питания, средств личной гигиены и индивидуальной защиты на стройплощадку, централизованная закупка тестов на коронавирус.

"Все эти меры призваны обеспечить безопасность строек страны, в том числе и на территории Москвы", - добавил Левкин, уточнив, что при разработке методики эксперты руководствовались рекомендациями Роспотребнадзора, Минтруда РФ, учитывались лучшие региональные практики по профилактике инфекции.