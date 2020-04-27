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Пандемия коронавируса нового типа

Более 185 человек поступило за сутки в Филатовскую больницу

По словам главврача больницы Валерия Вечорко, за последние сутки выписали 121 человека

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Более 1600 человек находятся на лечении в больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве, из них 1103 с подтвержденным коронавирусом. За последние сутки на лечение поступили 187 человек. Об этом сообщил в своем аккаунте в Facebook главный врач медицинского учреждения Валерий Вечорко.

"Всего на лечении состоят 1607 человек, из них с подтвержденным коронавирусом - 1103 человека, с внебольничной пневмонией предположительно вирусной этиологии - 1597 пациентов", - сообщил Вечорко. На данный момент в реанимации находится 161 пациент, к аппарату искусственной вентиляции легких подключены 85 человек.

"За последние сутки к нам поступили 187 человек, был выписан 121 человек", - уточнил Вечорко.

По данным главного врача московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" Сергея Переходова, число пациентов в медицинском учреждении увеличилось на 12 человек.

"На данный момент с диагнозом "пневмония" находятся 140 пациентов, с подтвержденным коронавирусом - 83 человека, с кислородной поддержкой - 48 человек", - пояснил Переходов.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,9 млн человек, свыше 204 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 80 949 случаев заражения, выздоровели 6 767 человек, умерли 747. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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Пандемия коронавируса нового типа
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