{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Строительство второй очереди автодороги Мамыри - Пенино - Шарапово начнется в 2021 году

Проезжая часть будет состоять из четырех полос

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Подрядные организации в 2021 году приступят к строительным работам второй очереди автодороги Мамыри - Пенино - Шарапово. Работы будут вестись одновременно и на первом, и на втором участках, сообщила в понедельник пресс-служба столичного департамента развития новых территорий.

"Работы будут вестись одновременно с первой очередью. Ввод в эксплуатацию обоих участков намечен на 2022 год", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента развития новых территорий Владимира Жидкина.

По его словам, проезжая часть будет состоять из четырех полос - по две в каждую сторону. Для пешеходов будут оборудованы тротуары. Вдоль трассы установят наружное освещение и светофоры. В местах жилой застройки появятся шумозащитные экраны.

"Новая автодорога позволит существенно снизить нагрузку на Калужское и Киевское шоссе на участке от МКАДа до Новых Ватутинок и улучшить транспортную инфраструктуру сразу нескольких населенных пунктов Новой Москвы, таких как Мосрентген, Мамыри, Николо-Хованское, Летово, Пенино. Она соединит между собой трассы Солнцево - Бутово - Видное, М3 "Украина"- поселок Ямонтово и строящуюся М3 "Украина" - Середнево - Марьино - Десна. На пересечении с магистралями дорожники оборудуют соответствующие транспортные развязки. В рамках первой очереди также будет построен мост через реку Сосенка", - цитирует пресс-служба главу ведомства.

В ходе второй очереди дорогу продлят с противоположной стороны до улицы Адмирала Корнилова в районе деревни Мамыри поселения Мосрентген. Таким образом, с учетом планируемого обновления улично-дорожной сети в Мосрентгене, путь от Московской кольцевой автодороги до трассы М3 "Украина" - Середнево - Марьино - Десна, по которой к окончанию строительства уже будет открыто движение, можно будет проделать, не выезжая на Калужское шоссе. То есть, новая дорога фактически станет еще одним его дублером. Общая протяженность трассы составит 10,2 км.

С 2012 года в ТиНАО уже построено свыше 200 км автодорог.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В Москве пресекли продажу нелегальных препаратов под видом лекарства от коронавируса
В Росздравнадзоре сообщили, что все сведения о легальных препаратах можно получить на сайте Минздрава России
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС