Строительство второй очереди автодороги Мамыри - Пенино - Шарапово начнется в 2021 году

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Подрядные организации в 2021 году приступят к строительным работам второй очереди автодороги Мамыри - Пенино - Шарапово. Работы будут вестись одновременно и на первом, и на втором участках, сообщила в понедельник пресс-служба столичного департамента развития новых территорий.

"Работы будут вестись одновременно с первой очередью. Ввод в эксплуатацию обоих участков намечен на 2022 год", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента развития новых территорий Владимира Жидкина.

По его словам, проезжая часть будет состоять из четырех полос - по две в каждую сторону. Для пешеходов будут оборудованы тротуары. Вдоль трассы установят наружное освещение и светофоры. В местах жилой застройки появятся шумозащитные экраны.

"Новая автодорога позволит существенно снизить нагрузку на Калужское и Киевское шоссе на участке от МКАДа до Новых Ватутинок и улучшить транспортную инфраструктуру сразу нескольких населенных пунктов Новой Москвы, таких как Мосрентген, Мамыри, Николо-Хованское, Летово, Пенино. Она соединит между собой трассы Солнцево - Бутово - Видное, М3 "Украина"- поселок Ямонтово и строящуюся М3 "Украина" - Середнево - Марьино - Десна. На пересечении с магистралями дорожники оборудуют соответствующие транспортные развязки. В рамках первой очереди также будет построен мост через реку Сосенка", - цитирует пресс-служба главу ведомства.

В ходе второй очереди дорогу продлят с противоположной стороны до улицы Адмирала Корнилова в районе деревни Мамыри поселения Мосрентген. Таким образом, с учетом планируемого обновления улично-дорожной сети в Мосрентгене, путь от Московской кольцевой автодороги до трассы М3 "Украина" - Середнево - Марьино - Десна, по которой к окончанию строительства уже будет открыто движение, можно будет проделать, не выезжая на Калужское шоссе. То есть, новая дорога фактически станет еще одним его дублером. Общая протяженность трассы составит 10,2 км.

С 2012 года в ТиНАО уже построено свыше 200 км автодорог.