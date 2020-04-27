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Пандемия коронавируса нового типа

В Москве задержали пьяных нарушителей самоизоляции, один из которых избил полицейского

Мужчине, напавшему на сотрудника полиции, грозит до пяти лет лишения свободы

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Полицейские задержали компанию пьяных нарушителей режима самоизоляции с собакой на юге Москвы. Как сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе столичного ГУ МВД России, один из них во время задержания избил сотрудника полиции.

"26 апреля на улице Лестева полицейские заметили четверых пьяных людей, нарушающих режим самоизоляции. На замечания и требования правоохранителей прекратить свои действия, они не прореагировали. Собака без поводка и ошейника, которая была вместе с нарушителями, укусила полицейского за руку. Молодым людям было предложено последовать в отдел полиции, но один них, 38-летний житель Москвы, попытался скрыться, а когда его догнал полицейский, то он ударил его несколько раз, после чего был задержан", - сказал собеседник агентства.

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В отношении правонарушителей составлены административные протоколы по ч. 2 ст. 3.18.1 КоАП Москвы ("Невыполнение гражданином требований нормативных правовых актов Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности, в том числе необеспечение режима самоизоляции"), а также по ст. 20.21 КоАП РФ ("Появление в общественных местах в состоянии опьянения").

Материалы дела направлены в следственные органы для принятия процессуального решения. Злоумышленнику, напавшему на полицейского, согласно УК РФ, грозит до пяти лет лишения свободы.

Накануне в нескольких Telegram-каналах появилась информация, что полицейские задержали за нарушение режима самоизоляции мужчину, гулявшего с собакой. На видеозаписи видно, как полицейские валят мужчину на землю и используют газовый баллончик. В пресс-службе столичного ГУ МВД ТАСС сообщили, что полиция проверяет обстоятельства задержания мужчины.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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