В Москве задержали пьяных нарушителей самоизоляции, один из которых избил полицейского

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Полицейские задержали компанию пьяных нарушителей режима самоизоляции с собакой на юге Москвы. Как сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе столичного ГУ МВД России, один из них во время задержания избил сотрудника полиции.

"26 апреля на улице Лестева полицейские заметили четверых пьяных людей, нарушающих режим самоизоляции. На замечания и требования правоохранителей прекратить свои действия, они не прореагировали. Собака без поводка и ошейника, которая была вместе с нарушителями, укусила полицейского за руку. Молодым людям было предложено последовать в отдел полиции, но один них, 38-летний житель Москвы, попытался скрыться, а когда его догнал полицейский, то он ударил его несколько раз, после чего был задержан", - сказал собеседник агентства.