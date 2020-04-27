В Москве пресекли продажу нелегальных препаратов под видом лекарства от коронавируса

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Нелегальное производство и склад препаратов, которые иностранец продавал под видом лекарства от коронавируса, обнаружены в Москве, сообщила в понедельник пресс-служба территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области.
"Территориальным органом Росздравнадзора по Москве и Московской области совместно с правоохранительными органами осуществлен выезд на территорию медицинской организации, где в арендованном кабинете иностранный гражданин принимал россиян и иностранцев, убеждая их в том, что произведенные им препараты являются эффективными при лечении различных заболеваний, в том числе новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Во время выезда в помещении нашли нелегальное производство и склад неизвестных препаратов, у которых не было регистрации на территории России. По данному факту ведется административное расследование.
В ведомстве подчеркнули, что применение незарегистрированных лекарств может нанести серьезный ущерб жизни и здоровью, вплоть до смерти. В ходе процедуры регистрации все лекарственные средства тестируются на предмет их эффективности, качества и безопасности. Все сведения о легальных препаратах можно получить на сайте Минздрава России, в Государственном реестре лекарственных средств.
В Москве, по последним данным оперативного штаба, зарегистрирован в общей сложности 45 351 случай заражения коронавирусом. Темпы роста числа инфицированных снижаются несколько дней и в понедельник составили 6,76%. Выздоровели уже 3 524 человека, умерли 435.