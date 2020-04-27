В Москве пресекли продажу нелегальных препаратов под видом лекарства от коронавируса

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Нелегальное производство и склад препаратов, которые иностранец продавал под видом лекарства от коронавируса, обнаружены в Москве, сообщила в понедельник пресс-служба территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области.

"Территориальным органом Росздравнадзора по Москве и Московской области совместно с правоохранительными органами осуществлен выезд на территорию медицинской организации, где в арендованном кабинете иностранный гражданин принимал россиян и иностранцев, убеждая их в том, что произведенные им препараты являются эффективными при лечении различных заболеваний, в том числе новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.