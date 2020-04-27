Около 5,4 тыс. дружинников помогали в контроле режима самоизоляции в Москве 20-26 апреля

В Москве по указу мэра Сергея Собянина действует режим повышенной готовности для профилактики распространения коронавируса. С 29 марта введен режим самоизоляции для всех жителей столицы.

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Около 5,4 тыс. народных дружинников помогали контролировать соблюдение жителями Москвы режима самоизоляции на прошлой неделе - с 20 по 26 апреля, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"Ежедневно во всех округах города Москвы на дежурства были задействованы от 600 до 1 тыс. народных дружинников. А всего за прошедшую неделю к мероприятиям по проведению профилактической и разъяснительной работы были привлечены практически 5,4 тыс. дружинников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на совместных с полицейскими маршрутах патрулирования дружинники провели около 5,5 тыс. бесед с пожилыми гражданами, которые пребывали на улицах, в парках и скверах. Были выявлены более 1 тыс. граждан, не соблюдающих режим самоизоляции.

Согласно указу мэра, покидать квартиру разрешается только в случаях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и других угроз жизни и здоровью, поездок на работу, покупок в ближайшем магазине, выгула животных на расстоянии не больше 100 м от дома, выноса мусора. С 22 апреля проезд в общественном транспорте возможен только при наличии цифрового пропуска с привязанной к нему транспортной или социальной картой, проверка пропуска осуществляется автоматически.

В Москве, по последним данным оперативного штаба, зарегистрирован в общей сложности 45 351 случай заражения коронавирусом. Темпы роста числа инфицированных снижаются несколько дней и в понедельник составили 6,76%. Выздоровели уже 3 524 человека, умерли 435.