{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Около 5,4 тыс. дружинников помогали в контроле режима самоизоляции в Москве 20-26 апреля

В столице были выявлены более 1 тыс. граждан, не соблюдающих режим самоизоляции

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Около 5,4 тыс. народных дружинников помогали контролировать соблюдение жителями Москвы режима самоизоляции на прошлой неделе - с 20 по 26 апреля, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

В Москве по указу мэра Сергея Собянина действует режим повышенной готовности для профилактики распространения коронавируса. С 29 марта введен режим самоизоляции для всех жителей столицы.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Ежедневно во всех округах города Москвы на дежурства были задействованы от 600 до 1 тыс. народных дружинников. А всего за прошедшую неделю к мероприятиям по проведению профилактической и разъяснительной работы были привлечены практически 5,4 тыс. дружинников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на совместных с полицейскими маршрутах патрулирования дружинники провели около 5,5 тыс. бесед с пожилыми гражданами, которые пребывали на улицах, в парках и скверах. Были выявлены более 1 тыс. граждан, не соблюдающих режим самоизоляции.

Согласно указу мэра, покидать квартиру разрешается только в случаях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и других угроз жизни и здоровью, поездок на работу, покупок в ближайшем магазине, выгула животных на расстоянии не больше 100 м от дома, выноса мусора. С 22 апреля проезд в общественном транспорте возможен только при наличии цифрового пропуска с привязанной к нему транспортной или социальной картой, проверка пропуска осуществляется автоматически.

В Москве, по последним данным оперативного штаба, зарегистрирован в общей сложности 45 351 случай заражения коронавирусом. Темпы роста числа инфицированных снижаются несколько дней и в понедельник составили 6,76%. Выздоровели уже 3 524 человека, умерли 435.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
За две недели в Москве выявили свыше 260 фактов незаконной работы предприятий
Всего за две недели специалисты проинспектировали почти 70 тыс. объектов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС