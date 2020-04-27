Корпуса второй очереди больницы в Коммунарке в Москве готовы почти на 50%

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Работы по строительству пяти корпусов второй очереди больницы в поселке Коммунарка в Новой Москве для больных с COVID-19 (медцентр "Новомосковский") завершены почти на 50%. Об этом говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

"Строительство крупного медицинского центра в поселке Коммунарка идет хорошими темпами. На сегодня в активной фазе находится возведение амбулаторного, детского и инфекционного корпусов, родильного дома и подстанции скорой медицинской помощи. Общая готовность второй очереди оценивается примерно в 50%. Дальше всего работы продвинулись по инфекционному корпусу - 60%, готовность подстанции скорой помощи оценивается в 63%, а строительство вертолетной площадки для доставки больных - в 70%", - привела пресс-служба слова заммэра столицы Андрея Бочкарева.

Больница с роддомом в Коммунарке будет самым крупным медицинским центром в Новой Москве и одним из крупнейших в России. В конце прошлого года была введена первая очередь центра - 87 тыс. кв. м. Корпуса второй очереди площадью 79 тыс. кв. м будут сданы до конца 2021 года, добавил Бочкарев. В перспективе в больнице также появится корпус лучевой терапии для онкологических больных, на данный момент специалисты приступили к разработке проекта.

"Все корпуса медицинского центра строятся по индивидуальным проектам. Больница будет иметь самые современные диагностические возможности, здесь будет все необходимое для оказания качественной и высокотехнологичной медицинской помощи. Все процедуры, диагностические исследования и консультации, которые могут быть выполнены в мобильном режиме, будут делаться непосредственно у койки пациента. Современное специализированное оборудование позволит выполнять самые сложные внутрисосудистые операции", - подчеркнул Андрей Бочкарев.

Медицинский центр "Новомосковский" возводится по адресу: ул. Сосенский Стан, вл. 10/1 в поселке Коммунарка поселения Сосенское. В медицинском центре будут работать более 2 тыс. врачей и других специалистов.