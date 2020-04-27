Строительство нового корпуса скорой помощи НИИ Склифосовского начнется в 2020 году

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Новый корпус скорой помощи с вертолетной площадкой планируют построить в Москве для научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Работы начнутся в 2020 году, ввод здания в эксплуатацию запланирован в 2023 году, сообщили в понедельник на сайте столичного стройкомплекса.

"Сейчас идет проектирование объекта, к строительству планируем приступить в этом году. <...> Благодаря строительству этого комплекса возможность по приему экстренных больных в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского увеличится более чем в два раза, а общее количество пациентов, получивших лечение в институте, вырастет на 40%", - сказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, чьи слова приводят в публикации.

Как уточняется на сайте, в комплексе будет восемь операционных. На одном с ними этаже расположатся отделения реанимации и интенсивной терапии, что будет способствовать сокращению пути перевода больных из операционного блока в отделение реанимации. Предусмотрена возможность посещения больных родственниками в отделении реанимации и интенсивной терапии. Здесь установят современное диагностическое оборудование: два магнитно-резонансных томографа, компьютерный томограф, рентген и ангиограф.

"Новое здание с существующими свяжут крытые переходы. Пациенты и врачи смогут попадать в другие корпуса без выхода на улицу. Также в здании запроектирован разделенный вход, зона "триажа", в которой происходит первичная категоризация пациентов и последующее разделение потоков для специализированной диагностики и оказания медицинской помощи", - говорится в публикации.

По проекту, из въездного отапливаемого тамбура на четыре машины скорой помощи пациенты будут сразу попадать в зону регистрации и распределения больных. Здесь же будут расположены отделения диагностики и смотровые палаты, реанимация, операционные, процедурные, лаборатории, административные и хозяйственные помещения.

"В основе технологической концепции нового комплекса лежит двухкоридорная схема распределения пациентов из приемного отделения по функциональным зонам - "красная", "желтая", "зеленая". На крыше проектируемого здания расположится вертолетная площадка с комнатой ожидания экипажа вертолета и диспетчерской", - отмечается на сайте. Пятиэтажное здание площадью 14,6 тыс. кв. м возведут на Большой Сухаревской площади, д. 3 в Мещанском районе столицы.