В Аптекарском огороде в Москве зацвел абрикос

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Абрикос зацвел в Москве в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород", сообщила в понедельник пресс-служба сада.
"В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" зацвел абрикос. Абрикосовое дерево вырастает в высоту до 12 м, бело-розовые цветки распускаются до появления листьев. Дереву российской селекции в "Аптекарском огороде" около 10 лет - оно цветет необычайно красиво, но очень скоротечно. Есть шанс, что завяжутся плоды", - сказали в пресс-службе.
Также в Ботаническом саду зацвела вторая сакура, груша и гибрид вишни и миндаля церазолуизения. Как пояснили в пресс-службе, сакура - собирательное название для многочисленных представителей рода Prunus (слива). В него входят сливы, вишни, персики, миндаль, черемуха, лавровишня и так далее. Иногда к нему относят и абрикосы.