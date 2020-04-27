В Аптекарском огороде в Москве зацвел абрикос

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Абрикос зацвел в Москве в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород", сообщила в понедельник пресс-служба сада.

"В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" зацвел абрикос. Абрикосовое дерево вырастает в высоту до 12 м, бело-розовые цветки распускаются до появления листьев. Дереву российской селекции в "Аптекарском огороде" около 10 лет - оно цветет необычайно красиво, но очень скоротечно. Есть шанс, что завяжутся плоды", - сказали в пресс-службе.