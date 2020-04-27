За две недели в Москве выявили свыше 260 фактов незаконной работы предприятий

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Власти Москвы за минувшие две недели выявили более 260 фактов незаконной работы предприятий в условиях режима повышенной готовности из-за распространения в городе коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в понедельник журналистам заместитель столичного мэра Владимир Ефимов.

По его словам, за две недели специалисты проинспектировали почти 70 тыс. объектов, выявили 862 нарушения, из которых 599 - отсутствие социального дистанцирования, а еще 263 - незаконное осуществлении деятельности во время пандемии.

Заммэра отметил, что контрольные мероприятия показали, что после составления протокола нарушения устраняются практически в 100% случаях. "Нарушать режим повышенной готовности экономически не выгодно. Штрафные санкции стимулируют руководителей организаций не допускать нарушений", - сказал Ефимов

В пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений пояснили, что с 13 апреля госинспекция по недвижимости приступила к проведению контрольных мероприятий на предмет соблюдения столичными предприятиями режима повышенной готовности. Здесь процитировали начальника инспекции Владислава Овчинского, напомнившего, что федеральным законом за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения сумма штрафа для юридических лиц составляет от 100 до 300 тыс. рублей.

"Помимо проверок, проведенных инспекторами, специалисты ГИН обзвонили свыше 68 тыс. организаций, чья деятельность на время самоизоляции должна быть прекращена. Только 480 из них продолжали вести запись клиентов по телефону, после вынесения предупреждения признаки нарушения были устранены", - сказал глава ведомства.

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