Столичная полиция усилила контроль на улицах и дорогах Москвы

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Полиция Москвы усилила контроль на дорогах и улицах столицы в связи с введенной самоизоляцией из-за коронавируса. Об этом ТАСС сообщил источник в оперативных службах.
"На въездах в Москву, а также в самом городе усилен контроль за соблюдением гражданами режима самоизоляции, введенного из-за распространения коронавирусной инфекции", - сказал собеседник агентства.
По его словам, полицейским поручено более внимательно следить за нарушителями режима самоизоляции, проверяя цифровые пропуска. "На въездах в город усилился контроль в том числе за злостными нарушителями ПДД, а также за нарушившими правила тонировки автомобилей", - отметил собеседник агентства.
Согласно указу мэра, покидать квартиру разрешается только в случаях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и других угроз жизни и здоровью, поездок на работу, покупок в ближайшем магазине, выгула животных на расстоянии не больше 100 м от дома, выноса мусора. С 15 апреля ввели цифровые пропуска для поездок на любом транспорте, а с 22 апреля проезд в общественном транспорте возможен только при наличии цифрового пропуска с привязанной к нему транспортной или социальной картой, проверка пропуска осуществляется автоматически.