Столичная полиция усилила контроль на улицах и дорогах Москвы

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Полиция Москвы усилила контроль на дорогах и улицах столицы в связи с введенной самоизоляцией из-за коронавируса. Об этом ТАСС сообщил источник в оперативных службах.

"На въездах в Москву, а также в самом городе усилен контроль за соблюдением гражданами режима самоизоляции, введенного из-за распространения коронавирусной инфекции", - сказал собеседник агентства.