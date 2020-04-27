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Пандемия коронавируса нового типа

В Москве мошенники под видом полицейских продавали цифровые пропуска через соцсети

Стоимость их услуг варьировалась от 2,5 до 3,5 тыс. рублей

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Мошенников, которые представлялись сотрудниками полиции и продавали пропуска для передвижения по городу на время самоизоляции, задержали в Москве. Об этом сообщается в понедельник в Telegram-канале столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусу.

"Сотрудники московского уголовного розыска при содействии экспертов Group-IB задержали администраторов сервиса, продававшего фейковые цифровые пропуска на период карантина для жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ ("Мошенничество")", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что мошенники использовали популярный мессенджер, где представлялись сотрудниками полиции и обещали помочь с оформлением пропусков. После получения денег на банковскую карту они исчезали. За две недели мошенники смогли совершить несколько сделок - цена их услуг варьировалась от 2,5 до 3,5 тыс. рублей.

В Москве по указу мэра Сергея Собянина действует режим повышенной готовности для профилактики распространения коронавируса. С 29 марта введен режим самоизоляции для всех жителей столицы. Покидать квартиру разрешается только в случаях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и других угроз жизни и здоровью, поездок на работу, покупок в ближайшем магазине, выгула животных на расстоянии не больше 100 м от дома, выноса мусора. С 22 апреля проезд в общественном транспорте возможен только при наличии цифрового пропуска с привязанной к нему транспортной или социальной картой, проверка пропуска осуществляется автоматически. Аналогичные меры введены и в других регионах РФ, в том числе в Петербурге и Краснодарском крае.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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