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Пандемия коронавируса нового типа

Контролеры в Москве провели более тысячи рейдов по поиску нарушителей пропускного режима

По словам замглавы полиции по охране общественного порядка на транспорте МВД по ЦФО Александра Тарушкина, конфликтных ситуаций в ходе рейдов не возникало

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Контролеры и сотрудники полиции провели более 1 тыс. совместных рейдов в общественном транспорте Москвы по проверке цифровых пропусков. Об этом ТАСС сообщил и. о. руководителя ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов.

"Наша первостепенная задача - обеспечить безопасность во всем общественном транспорте Москвы, в том числе и с помощью строгого соблюдения правил дистанцирования и проверки цифровых пропусков. Всего за минувшую неделю было проведено более 1 тыс. рейдов, в ходе которых сотрудники проверяли наличие цифровых пропусков и призывали пассажиров к соблюдению социальной дистанции в пригородном транспорте", - сказал он.

В случае отсутствия у гражданина цифрового пропуска с ним проводится разъяснительная беседа, составляется административный протокол по статье 3.18.1 КоАП города Москвы. Нарушителя ждет штраф в размере 5 тыс. рублей.

"Введение штрафов на данном этапе - это вынужденная мера, поэтому мы призываем пассажиров соблюдать социальную дистанцию и не занимать соседние друг с другом сидения. Самое важное сейчас - не допустить дальнейшее распространение вируса", - добавил Султанов.

По словам замглавы полиции по охране общественного порядка на транспорте МВД по ЦФО Александра Тарушкина, пассажиры с пониманием относятся к проводимым мероприятиям, конфликтных ситуаций в ходе рейдов не возникало. "При проверке цифровых пропусков особое внимание уделяется сохранению социальной дистанции и возможности свободного прохода пассажиров по вагону", - отметил он.

На территории Московской области данное нарушение подпадает под статью 20.6.1 КоАП РФ. Протоколы составляются на месте, без доставления в дежурную часть. С начала недели контролеры и полицейские проверили более 7 тыс. пассажиров пригородного транспорта, заключил собеседник агентства.

О режиме изоляции

В Москве по указу мэра Сергея Собянина действует режим повышенной готовности для профилактики распространения коронавируса. С 29 марта введен режим самоизоляции для всех жителей столицы. Покидать квартиру разрешается только в случаях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и других угроз жизни и здоровью, поездок на работу, покупок в ближайшем магазине, выгула животных на расстоянии не больше 100 м от дома, выноса мусора.

С 22 апреля проезд в общественном транспорте возможен только при наличии цифрового пропуска с привязанной к нему транспортной или социальной картой, проверка пропуска осуществляется автоматически.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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