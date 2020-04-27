Московские промышленные предприятия начали оказывать поддержку населению

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Более 20 крупных промышленных предприятий Москвы предложили свою помощь жителям Москвы и Московской области в период борьбы с коронавирусной инфекцией, сообщила в понедельник пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Сегодня промышленные предприятия оказывают неоценимую помощь городу. Они не только обеспечивают жителей столицы необходимым продовольствием и лекарствами, быстро наладили производство дефицитных товаров, но и активно участвуют в благотворительных проектах. Несмотря на сложную ситуацию, компании поддерживают врачей и оказывают адресную помощь гражданам, которые в этом нуждаются", - цитирует пресс-служба главу департамент Александра Прохорова.

Так, например, производитель мясной продукции "Черкизово" предоставил партию сырокопченых колбас для многодетных матерей Московской области. Общий размер партии - 5 тыс. штук. Московские предприятия компании PepsiCo предоставили более 15 тыс. упаковок различной молочной продукции и напитков для продуктовых наборов нуждающимся жителям Москвы, Московской области, Калуги и Тулы.

Кроме того, как сообщает пресс-служба, сотрудники компании "Сервье" присоединились к проекту "Поможем врачам помогать!" благотворительного фонда "Созидание" и в качестве волонтеров оказывают поддержку с поиском поставщиков средств защиты, гигиены и других предметов первой необходимости для больниц Москвы, Московской области и других регионов страны.

Также помощь жителям Москвы и соседних регионов оказывают компания "Фаберлик", которая на безвозмездной основе отгружает санитайзеры в благотворительные фонды и организации, компания Coca-Cola, которая поставляет соки, питьевую воду, холодные чаи и другую продукцию Фонду продовольствия "Русь".

"Московские кондитерские фабрики "Красный Октябрь", "Рот Фронт" и концерн "Бабаевский" решили помочь врачам и волонтерам-медикам в борьбе с коронавирусной инфекцией по-своему. Холдинг направил им несколько сотен килограммов кондитерских изделий. В посылках - шоколад "Аленка", "Бабаевский", "Вдохновение", батончики "Рот Фронт" и еще много разных сладостей", - говорится в сообщении.