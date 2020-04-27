{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Московские промышленные предприятия начали оказывать поддержку населению

В частности, производитель мясной продукции "Черкизово" предоставил партию сырокопченых колбас для многодетных матерей Московской области

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Более 20 крупных промышленных предприятий Москвы предложили свою помощь жителям Москвы и Московской области в период борьбы с коронавирусной инфекцией, сообщила в понедельник пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Сегодня промышленные предприятия оказывают неоценимую помощь городу. Они не только обеспечивают жителей столицы необходимым продовольствием и лекарствами, быстро наладили производство дефицитных товаров, но и активно участвуют в благотворительных проектах. Несмотря на сложную ситуацию, компании поддерживают врачей и оказывают адресную помощь гражданам, которые в этом нуждаются", - цитирует пресс-служба главу департамент Александра Прохорова.

Так, например, производитель мясной продукции "Черкизово" предоставил партию сырокопченых колбас для многодетных матерей Московской области. Общий размер партии - 5 тыс. штук. Московские предприятия компании PepsiCo предоставили более 15 тыс. упаковок различной молочной продукции и напитков для продуктовых наборов нуждающимся жителям Москвы, Московской области, Калуги и Тулы.

Кроме того, как сообщает пресс-служба, сотрудники компании "Сервье" присоединились к проекту "Поможем врачам помогать!" благотворительного фонда "Созидание" и в качестве волонтеров оказывают поддержку с поиском поставщиков средств защиты, гигиены и других предметов первой необходимости для больниц Москвы, Московской области и других регионов страны.

Также помощь жителям Москвы и соседних регионов оказывают компания "Фаберлик", которая на безвозмездной основе отгружает санитайзеры в благотворительные фонды и организации, компания Coca-Cola, которая поставляет соки, питьевую воду, холодные чаи и другую продукцию Фонду продовольствия "Русь".

"Московские кондитерские фабрики "Красный Октябрь", "Рот Фронт" и концерн "Бабаевский" решили помочь врачам и волонтерам-медикам в борьбе с коронавирусной инфекцией по-своему. Холдинг направил им несколько сотен килограммов кондитерских изделий. В посылках - шоколад "Аленка", "Бабаевский", "Вдохновение", батончики "Рот Фронт" и еще много разных сладостей", - говорится в сообщении.

Теги
Пандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
"Московские сезоны" проведут мастер-классы в онлайн-формате по двум направлениям
Для зрителей организуют кулинарный мастер-класс и тренировку на все группы мышц
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС