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Пандемия коронавируса нового типа

Автоматические санитайзеры установят на станициях Московского метро и МЦК

В настоящее время установлено 20 санитайзеров на станциях "Щелковская", "Комсомольская" и "Белорусская"

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Установка автоматических санитайзеров началась в вестибюлях станций столичного метрополитена и Московского центрального кольца. Об этом сообщается в понедельник в Telegram-канале пресс-службы департамента транспорта Москвы.

"Сейчас установлено 20 санитайзеров на станциях: "Щелковская", "Комсомольская" (Кольцевая) и "Белорусская" (Кольцевая и Замоскворецкая). Работа по установке продолжается. Планомерно санитайзеры будут установлены и на других станциях метро и МЦК - завтра их будет уже больше 100 штук. На станциях с увеличенным пассажиропотоком мы планируем поставить большее число диспенсеров", - сказал заммэра Москвы Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в публикации.

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В Москве по указу мэра Сергея Собянина действует режим повышенной готовности для профилактики распространения коронавируса. С 29 марта введен режим самоизоляции для всех жителей столицы. Покидать квартиру разрешается только в случаях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и других угроз жизни и здоровью, поездок на работу, покупок в ближайшем магазине, выгула животных на расстоянии не больше 100 м от дома, выноса мусора. С 22 апреля проезд в общественном транспорте возможен только при наличии цифрового пропуска с привязанной к нему транспортной или социальной картой, проверка пропуска осуществляется автоматически.

Согласно последним данным оперативного штаба, зарегистрирован в общей сложности 45 351 случай заражения коронавирусом. Темпы роста числа инфицированных снижаются несколько дней и в понедельник составили 6,76%. Выздоровели уже 3 524 человека, умерли 435.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 3 млн человек, свыше 205 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 87 147 случаев заражения, выздоровели 7 346 человек, умерли 794. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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