"Московские сезоны" проведут мастер-классы в онлайн-формате по двум направлениям

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Участники проекта "Московские сезоны дома" запустят для подписчиков мастер-классы в формате онлайн по двум направлениям, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"На время карантина большая часть нашей жизни - обучение, развлечения, спорт и многое другое - перешла в онлайн. Так, например, 28 апреля и 1 мая "Московские сезоны" и телеканал "ЧЕ!" проведут онлайн-воркшопы в необычном формате интерактивных совместных эфиров", - говорится в сообщении.

Планируется, что 28 апреля в 13:00 мск в Instagram-аккаунте "Московских сезонов" встретятся шеф-повар Юрий Книжник и digital-продюсер "ЧЕ!" Сергей Санжара, которые совместно приготовят пасту.

А 1 мая в 15:00 мск подписчиков "Сезонов" ждет спортивный эфир - еще одна двойная трансляция. Это будет тренировка на все группы мышц от звездного спортсмена - игрока России по регби, многократного чемпиона страны Юрия Кушнарева. Со стороны "ЧЕ!" в Instagram-аккаунте телеканала к тренировке присоединится актриса Мария Ильюхина.

Оба эфира - кулинарный мастер-класс и тренировка - продлятся от 30 минут до часа.

Проект правительства Москвы, цикл городских уличных мероприятий "Московские сезоны" - это масштабные фестивали и праздники, сменяющие друг друга, как времена года: крупнейший в Европе рождественский фестиваль "Путешествие в Рождество", торжества в честь Дня России, Дня города Москвы и Дня народного единства, красочная "Московская Масленица", благотворительный "Пасхальный дар", международные фестивали-конкурсы "Московская весна A Cappella" и "Цветочный Джем", фестиваль исторической реконструкции "Времена и Эпохи", гастрономическая "Золотая осень" и многие другие яркие события.