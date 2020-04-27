Ландшафтный парк с водоемом появится в Нижегородском районе Москвы в рамках реновации

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Ландшафтный парк площадью около 3 га появится в Нижегородском районе Москвы по программе реновации. Об этом сообщается в понедельник на сайте мэра и правительства столицы.

"Ключевое общественное пространство района расположится в непосредственной близости от жилых домов. Кроме водоема, на территории парка будут созданы дополнительные прогулочные и пешеходные зоны, велодорожки, детские и спортивные площадки", - приводятся в сообщении слова главного архитектора Москвы, первого зампреда Москомархитектуры Сергея Кузнецова.

Отмечается, что в районе не хватает зеленых зон. Согласно проектам планировок территорий, они будут организованы в каждом квартале. Кроме того, в районе планируют возвести детский сад, школу, учебный комплекс, музыкальную школу и детскую поликлинику на 320 посещений в смену. Расположенный на территории района мемориал "Защитникам Москвы посвящается. 1941-1945" будет сохранен.