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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Москвы выпустили глобальную карту инноваций по борьбе с коронавирусом

На нее уже нанесено более 500 инноваций

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Карта мира с лучшими технологическими решениями по борьбе с пандемией выпущена для международного обмена опытом и поиска лучших решений, на нее уже нанесено более 500 инноваций. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе Агентства инноваций Москвы, которое стало одним из разработчиков проекта.

"Правительство Москвы и технологические компании города много делают для борьбы с коронавирусной инфекцией. Мы хотим делиться информацией о наших разработках со всем миром. Кроме того, Агентство инноваций Москвы в режиме реального времени анализирует лучший мировой опыт по борьбе с коронавирусом, чтобы применить его в Москве. Теперь мы хотим помочь другим городам мира справиться с общей для всех бедой. Результат нашей аналитической работы будет доступен на глобальной карте инноваций по борьбе с коронавирусом. Это реальный шанс объединить знания и усилия", - сказал генеральный директор Агентства инноваций Москвы Алексей Парабучев, чьи слова приводит пресс-служба.

Карта инновационных решений размещена на сайте. Пополнять базу инновационными решениями могут представители компаний, исследовательских центров, государственных структур и общественных организаций. Все решения проходят премодерацию экспертами ООН по критериям качества и достоверности информации. На карте отражены лучшие практики и технологические решения по борьбе с пандемией, такие как инструменты для диагностики заболеваний и информирования населения, новые вакцины и препараты, системы противодействия вирусу, а также разработки для дистанционного образования и удаленной работы.

"Мы создали этот ресурс с помощью наших международных партнеров для обмена информацией об инновационных решениях и быстрой коммуникации между предпринимателями и властями городов и стран во всем мире. На карте будут продемонстрированы важнейшие инновационные проекты, которые помогут изменить ситуацию и вместе бороться с COVID-19. Уже сейчас мы видим впечатляющее число инновационных решений. Хочу отметить, что Москва сделала решающий вклад в создание и развитие этого благородного проекта", - считает генеральный директор международного исследовательского агентства StartupBlink Эли Дэвид.

Карта инноваций - совместный проект Агентства инноваций Москвы, Биржи инноваций в сфере здравоохранения, Программы ООН по ВИЧ/СПИДу и международного аналитического агентства StartupBlink. Агентство инноваций Москвы - это региональный институт развития. Основные направления работы Агентства - развитие инновационной инфраструктуры, организация доступа к рынкам для высокотехнологичных компаний и популяризация столицы как цифрового города - полноправного участника глобального рынка.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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