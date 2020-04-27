Власти Москвы опровергли информацию об аннулировании пропусков из-за сбоя

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Информация о сбое, вызвавшем аннулирование цифровых пропусков для работающих в Москве, не соответствует действительности. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

Ранее появились публикации, согласно которым в системе контроля цифровых пропусков для перемещения по городу произошел сбой - сообщения об аннулировании получили работающие журналисты и бизнесмены.

"Сообщения об аннулировании цифровых пропусков для работающих не являются сбоем. Сведения, указанные при оформлении пропусков, проходят обязательную проверку, в том числе в Федеральной налоговой службе. Если информация не подтверждается, пропуск также аннулируется", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что, если ИНН у заявителя указан некорректно, цифровой пропуск аннулируется.Кроме того, добавили в департаменте, правительство Москвы совместно с федеральными органами власти начало проверку сведений о том, работает ли человек в организации, указанной при оформлении пропуска.

"В случае аннулирования пропуска гражданину необходимо обратиться к своему работодателю. При экстренной ситуации граждане могут воспользоваться разовым пропуском, который оформляется на один календарный день. Руководители организаций могут проверить достоверность предоставленных данных с помощью онлайн-сервиса на портале", - сказали в пресс-службе.

В новость были внесены изменения (16:35 мск) — добавлены подробности по тексту.​​​​​