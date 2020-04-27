"Технополис Москва" запустил онлайн-платформу для разработок по борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Особая экономическая зона "Технополис Москва" запустила онлайн-платформу "Антивирусное предложение" с продуктами и услугами своих резидентов по борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба ОЭЗ со ссылкой на руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александра Прохорова.

"На единой онлайн-платформе собраны продукция и услуги компаний, работающих в особой экономической зоне "Технополис Москва", - сказал Прохоров. Как следует из описания на самой платформе, все представленные разработки резидентов направлены на борьбу с распространением коронавируса. Кроме того, пользователи могут предложить свои разработки по данному направлению через форму обратной связи.

Генеральный директор "Технополиса Москва" Геннадий Дёгтев рассказал, что часть резидентов в связи с пандемией перепрофилировали свою работу или создали новое направление. Предприятия особой экономической зоны (ОЭЗ) сейчас производят медицинское оборудование и расходные материалы к нему, системы распределения медицинских газов и очищения биологически опасных стоков, резиденты оснащают машины скорой помощи и печатают на 3D-принтерах уникальные элементы устройств для больниц.

"Их агрегация позволит компаниям найти новые рынки сбыта и оценить возможности кооперации внутри экономической зоны", - приводит слова Дёгтева пресс-служба ОЭЗ.