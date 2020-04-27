В Москве волонтеры организуют праздничную акцию "Письмо Победы"

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Столичные волонтеры организуют акцию "Письмо Победы" - они подпишут и передадут ветеранам Великой Отечественной войны тысячи поздравительных открыток к 9 мая. Акция продлится с 28 апреля по 7 мая, сообщили ТАСС в пресс-службе комитета общественных связей и молодежной политики Москвы.

"Эта акция идет не один год. И каждый горожанин мог принять участие. Открытки подписывались в оживленных местах города. В этом году такой возможности нет, и волонтеры Москвы предложили подписывать поздравления в территориальных штабах акции #МыВместе", - говорится в сообщении.

Добровольцы, приходящие на инструктажи и за заявками на доставку предметов первой необходимости людям в изоляции, подпишут поздравительные открытки к 9 мая и доставят их ветеранам вместе с продуктами и лекарствами.

"Сегодня наши герои, те, кто добывал для всех нас Великую Победу, вынуждены оставаться дома. В этот период особенно важно их поддержать и использовать любые доступные способы, чтобы поздравить и сказать спасибо. В преддверии 9 мая мы хотим, чтобы слова благодарности, наши теплые пожелания и сердечные поздравления обязательно дошли до ветеранов. Каждый волонтер, кто принимает участие в акции "Мы вместе", во время своего визита в один из городских штабов может подписать открытку и передать ее адресату, соблюдая все меры предосторожности", - приводятся в сообщении слова председателя комитета Екатерины Драгуновой.