Власти Москвы рекомендуют узнавать правила въезда в другие регионы перед поездками

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Жителям Москвы рекомендовали перед поездками в другие регионы России на праздники узнать о действии пропускной системы в местах назначения. Об этом в эфире радио "Эхо Москвы" сообщил в понедельник руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

"У нас есть пропуска на "иные цели". Человек оформляет его и выдвигается. Надо смотреть, куда он едет, какие на этих территориях введены режимы пропускные. Мы знаем из новостей, по крайней мере на прошлой неделе, что 21 регион подписался на федеральную платформу пропусков и собирается вводить режим. Но конкретную ситуацию на конкретный день надо изучать по официальным источникам именно того региона, куда человек выдвигается", - сказал Лысенко.

По его словам, в случае для передвижения по Москве и Московской области - это разовый пропуск на иные цели.

Глава департамента напомнил, что никакого общего лимита на пропуска на портале не существует. Есть по медицинским основаниям пропуска, действующие один календарный день. Их можно неограниченное число раз в неделю себе заказывать, но специалисты будут проверять посещения медицинских организаций. И есть разовые пропуска на иные цели. Их два в неделю можно оформить, чтобы выехать на дачу, самоизолироваться и так далее. Каждый из них тоже действует один календарный день.

"Был вопрос важный в преддверии майских праздников про то, может ли человек 65+ выехать самоизолироваться на дачу. Уже комментировал мой коллега на прошлой неделе. Я тоже это хочу закрепить. Да, может", - подчеркнул Лысенко.

В Москве по указу мэра Сергея Собянина действует режим повышенной готовности для профилактики распространения коронавируса. С 29 марта введен режим самоизоляции для всех жителей столицы. Покидать квартиру разрешается только в случаях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и других угроз жизни и здоровью, поездок на работу, покупок в ближайшем магазине, выгула животных на расстоянии не больше 100 м от дома, выноса мусора. С 22 апреля проезд в общественном транспорте возможен только при наличии цифрового пропуска с привязанной к нему транспортной или социальной картой, проверка пропуска осуществляется автоматически.