Около 1 тыс. операторов работают на горячей линии по вопросам о пропусках в Москве

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Жители Москвы могут обратиться по вопросам, связанным с получением цифрового пропуска, на горячую линию, где днем работают около тысячи операторов. Об этом в эфире радио "Эхо Москвы" сообщил в понедельник министр правительства столицы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

"У нас <...> с 13 апреля действует горячая линия "семь семерок" (+7 (495) 777-77-77), телефон единый. Там порядка тысячи операторов работают днем, ночью - порядка 600. Там нет никаких перерывов в принципе. И никаких профилактических работ. Плюс искусственный интеллект научили разговаривать с людьми", - сказал Лысенко.

Он отметил, что есть также номер телефона, который организациям сообщают по линии департамента предпринимательства и инновационного развития. Это линия по работе с теми организациями, деятельность которых приостановлена по указу мэра. На ней также достаточно сотрудников, поэтому получить ответ о "профилактических работах" невозможно.

В Москве по указу мэра Сергея Собянина действует режим повышенной готовности для профилактики распространения коронавируса. С 29 марта введен режим самоизоляции для всех жителей столицы. Покидать квартиру разрешается только в случаях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и других угроз жизни и здоровью, поездок на работу, покупок в ближайшем магазине, выгула животных на расстоянии не больше 100 м от дома, выноса мусора. С 22 апреля проезд в общественном транспорте возможен только при наличии цифрового пропуска с привязанной к нему транспортной или социальной картой, проверка пропуска осуществляется автоматически.

В Москве, по последним данным оперативного штаба, зарегистрирован в общей сложности 45 351 случай заражения коронавирусом. Темпы роста числа инфицированных снижаются несколько дней и в понедельник составили 6,76%. Выздоровели 3 524 человека, умерли 435.