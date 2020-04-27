В реставрации памятника Жукову в Москве участвовали наследники автора монумента

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Наследники автора памятника Георгию Жукову - скульптора Вячеслава Клыкова - принимали участие в реставрации монумента. Об этом сообщается в понедельник на сайте мэра и правительства столицы.

Памятник 23 апреля вернулся после завершения реставрации на Манежную площадь в Москве.

"Департамент [культурного наследия Москвы] откликнулся на нашу просьбу. Меня держали в курсе всех этапов работы, была возможность ознакомиться с проектной документацией и с фото- и видеоматериалами. Видно, что реставрация памятника проводилась профессионально. После проведения работ по очистке поверхности из бронзы полностью сохранен авторский рельеф произведения, а последующее грамотное патинирование придало скульптуре даже лучший вид, чем до демонтажа", - приводятся в сообщении слова Михаила Клыкова, сына и правообладателя авторского права Вячеслава Клыкова.

Отмечается, что в работах были задействованы специалисты по монументальной скульптуре. Руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов уточнил, что реставраторы успели завершить 90% ремонтных работ еще до введения в городе ограничительных мер из-за коронавируса, на настоящий момент все работы закончены. Сегодня специалисты демонтировали строительные леса.

По словам Емельянова, в ходе реставрации был приведен в порядок каркас скульптуры, очищена бронзовая поверхность. При этом полностью сохранен авторский рельеф памятника. Специалисты также восстановили постамент памятника, у которого ранее обнаружили подвижки блоков основания.

Памятник Георгию Жукову установили в Москве 8 мая 1995 года на Манежной площади перед Историческим музеем. Он выполнен Вячеславом Клыковым совместно с архитектором Юрием Григорьевым в духе социалистического реализма. Реставрация монумента заняла около месяца.