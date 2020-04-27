В Москве усилили контроль за безопасностью питьевой воды

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Усиленный режим дезинфекции и повышенный контроль безопасности питьевой воды ввели на очистных сооружениях в столице. Об этом сообщил журналистам в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мы находимся на водоканале Москвы, на станции водоподготовки Рублевская. Несмотря на то, что в смену не так много людей здесь работают, но они точно все должны проходить ежедневное тестирование, должны четко соблюдаться зоны разделения труда, дистанция между работниками, контроль за дезинфекцией помещений и так далее. Конечно, должен быть усилен кратно контроль за водоподготовкой, очисткой, пробами, которые здесь берутся, а также ужесточение режима очистки стоков", - сказал Собянин в ходе посещения Рублевской станции водоподготовки.

По его словам, в период пандемии системы жизнеобеспечения города работают в особом режиме, в частности, "Мосводоканал" ввел усиленный режим дезинфекции и усилил контроль безопасности питьевой воды. Ежедневно на станциях водоподготовки выполняется более 5 тыс. анализов качества воды.

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства столицы, подачу питьевой воды в Москву осуществляют четыре станции водоподготовки "Мосводоканала". Воду Москвы-реки очищают и подают станции Рублевская (с 1903 г.) и Западная (с 1964 г.), волжскую воду - Восточная (с 1937 г.) и Северная (с 1952 г.). Примерно треть общего объема (960 тыс. куб. м в сутки) подает в Москву Рублевская станция. Для обеззараживания и очистки воды на станции используются безопасный и высокоэффективный гипохлорит натрия, а также современные технологии озонирования и мембранной фильтрации на гранулиро ванном активированном угле.

"В связи с введением режима повышенной готовности на Рублевской станции был принят ряд дополнительных мер по обеспечению стабильности водоснабжения и безопасности питьевой воды. Поставка реагентов осуществляется строго по графикам. Созданы запасы, обеспечивающие непрерывную работу станции на протяжении двух месяцев. Увеличено количество проб качества воды: ежедневно аккредитованные лаборатории "Мосводоканала" и независимый аналитический центр ЗАО "Роса" выполняют более 5 тыс. анализов, в т. ч. на Рублевской станции - около 2 тыс.", - сообщили в пресс-службе.

Определение основных показателей качества воды производится в непрерывном режиме автоматическими анализаторами с передачей показаний в единую базу данных. Государственный надзор качества питьевой воды осуществляет столичное управление Роспотребнадзора, особое внимание уделяется профилактике инфекции и соблюдению противоэпидемического режима персоналом станции.

Меры на Рублевской станции

"На станции [Рублевская] работают 426 человек, ежесуточно в смену - около 80 человек. Ежедневно проводится контроль состояния здоровья работников: на проходной и периодически в течение смены дня осуществляется замер температуры тела. После каждой смены использованная спецодежда стирается и обрабатывается паром. Работникам выданы средства индивидуальной защиты, включая одноразовые маски и кожные антисептики", - уточнили в пресс-службе мэра и правительства.

Кроме того, на станции проводится влажная уборка с применением дезинфицирующих средств в рабочих помещениях, бытовых и туалетных комнатах не реже одного раза в 2 часа. В помещениях с открытым зеркалом воды ограничен вход персонала, размещены ванны с дезинфицирующим раствором для обработки обуви и санитайзеры для обработки рук.

Также проводится дезинфекция транспорта, въезжающего на станцию, а также периодическая обработка дорог дезинфицирующим раствором. Аналогичные меры по обеспечению стабильного водоснабжения, безопасности питьевой воды, а также по защите персонала приняты и на других станциях водоподготовки "Мосводоканала".