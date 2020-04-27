{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

В Москве работающие через подрядные организации медработники получат выплаты

Размер выплат будет равен сумме федеральных и городских доплат

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Сотрудники, работающие через подрядные организации в столичных больницах и занимающиеся лечением пациентов с коронавирусом, получат дополнительные выплаты. Об этом сообщили в понедельник в департаменте здравоохранения столицы.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"В связи со сложной эпидемиологической ситуацией правительством Москвы принято решение об увеличении стоимости контрактов с подрядными организациями, сотрудники которых работают непосредственно в ковидных корпусах. До них будет доведен денежный объем, равный сумме федеральных и городских доплат, положенных медицинским работникам", - сказали в пресс-службе.

Как уточняется, сотрудникам доплатят с учетом прошедших рабочих дней, начиная с даты начала работы в больнице. Также прорабатывается вопрос обеспечения таких медработников средствами индивидуальной защиты. В настоящий момент обеспечение СИЗ - ответственность подрядной организации.

Отмечается, что в ряде московских медицинских учреждений некоторые виды работ переданы на аутсорсинг, их исполняют представители частных организаций по контрактам (например, клининг). Сегодня в нескольких больницах через подрядные организации к работе также приглашен младший медицинский персонал. Вопрос выплат сотрудникам в этом случае регулируется на уровне самих подрядных организаций. Таким специалистам, не входящим в штат государственной медицинской организации, не полагаются федеральные и городские доплаты за особый и напряженный режим работы.

В новость были внесены изменения (18:48 время мск) — добавлены подробности по тексту.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В Москве сокращается число магазинов, не обеспечивающих социальную дистанцию
Власти Москвы отметили, что за прошедшую неделю было составлено 153 материала по нарушению правил социального дистанцирования
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС