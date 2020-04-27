В Москве работающие через подрядные организации медработники получат выплаты

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Сотрудники, работающие через подрядные организации в столичных больницах и занимающиеся лечением пациентов с коронавирусом, получат дополнительные выплаты. Об этом сообщили в понедельник в департаменте здравоохранения столицы.

"В связи со сложной эпидемиологической ситуацией правительством Москвы принято решение об увеличении стоимости контрактов с подрядными организациями, сотрудники которых работают непосредственно в ковидных корпусах. До них будет доведен денежный объем, равный сумме федеральных и городских доплат, положенных медицинским работникам", - сказали в пресс-службе.

Как уточняется, сотрудникам доплатят с учетом прошедших рабочих дней, начиная с даты начала работы в больнице. Также прорабатывается вопрос обеспечения таких медработников средствами индивидуальной защиты. В настоящий момент обеспечение СИЗ - ответственность подрядной организации.

Отмечается, что в ряде московских медицинских учреждений некоторые виды работ переданы на аутсорсинг, их исполняют представители частных организаций по контрактам (например, клининг). Сегодня в нескольких больницах через подрядные организации к работе также приглашен младший медицинский персонал. Вопрос выплат сотрудникам в этом случае регулируется на уровне самих подрядных организаций. Таким специалистам, не входящим в штат государственной медицинской организации, не полагаются федеральные и городские доплаты за особый и напряженный режим работы.

В новость были внесены изменения (18:48 время мск) — добавлены подробности по тексту.