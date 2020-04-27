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Пандемия коронавируса нового типа

Москвичей призвали воздержаться от ремонта в период самоизоляции

В Мосжилинспекции отметили, что шум от строительных работ мешает работе и учебному процессу

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Мосжилинспекция призвала жителей столицы не проводить шумных ремонтных работ в квартирах в период всеобщей самоизоляции, чтобы не мешать соседям работать и учиться. Об этом сообщил в эфире "Москва-24" начальник отдела координации предоставления госуслуги по перепланировке Мосжилинспекции Андрей Кусакин.

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"Многие жители вынуждены оставаться в своих домах, при этом многие из них продолжают удаленно работать или дистанционно обучаться. В этой ситуации особенно доставляет дискомфорт и мешает работе и учебному процессу шум от ремонта в соседней квартире, так как некоторые собственники используют свободное время для проведения строительных работ в своих помещениях. Мосжилинспекция настоятельно рекомендует воздержаться от проведения любых ремонтных работ до окончания режима повышенной готовности", - сказал Кусакин.

В Москве по указу мэра Сергея Собянина действует режим повышенной готовности для профилактики распространения коронавируса. С 29 марта введен режим самоизоляции для всех жителей столицы. Покидать квартиру разрешается только в случаях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и других угроз жизни и здоровью, поездок на работу, покупок в ближайшем магазине, выгула животных на расстоянии не больше 100 метров от дома, выноса мусора. С 22 апреля проезд в общественном транспорте возможен только при наличии цифрового пропуска с привязанной к нему транспортной или социальной картой, проверка пропуска осуществляется автоматически.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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