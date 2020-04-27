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Подвальное помещение одного из "Волоцких домов" в Москве выставлено на торги

Стартовая цена за один квадратный метр составляет 13,2 тыс. рублей

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Департамент города Москвы по конкурентной политике объявил торги на нежилое помещение площадью 111 кв. м в подвальной части одного из "Волоцких домов" в Москве на Трехпрудном переулке, сообщила в понедельник пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике.

В разное время эти места посещали известные поэты и писатели, тут проживала известная народная артистка Людмила Гурченко.

"На городские торги по аренде выставлено помещение в одном из "Волоцких домов" на Трехпрудном переулке, дом 11/13, строение 2. Стартовая цена за 1 кв. м составляет 13,2 тыс. рублей. Победитель аукциона получит возможность арендовать помещение на длительный срок - 10 лет. При этом лот имеет свободное назначение, что позволяет приспособить его под открытие офиса компании, точки стрит-ретейла или, например, размещения современного анти-кафе", - говорится в сообщении.

Объект располагается в семи минутах ходьбы от станции метро "Маяковская". Здание, известное как один из "Волоцких домов", построено по заказу графского семейства Волоцких в начале XX века. В настоящее время ведется прием заявок на участие в аукционе. Окончание заявочных кампаний по процедурам продажи и аренды имущества Москвы переносится на май 2020.

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