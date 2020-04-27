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Москомтуризм проведет серию телемостов с регионами России по поддержке внутреннего туризма

Участники мероприятий будут обмениваться аналитическими данными о состоянии туротрасли и опытом антикризисных решений

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Москомтуризм проведет серию телемостов с российскими регионами на тему поддержки туристической отрасли и развития внутреннего туризма после пандемии коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе комитета.

"Комитет по туризму города Москвы сегодня провел телемост с представителями государственного комитета республики Татарстан по туризму, комитета по развитию туризма Казани и Центра развития туризма Республики Татарстан. Это пилотное мероприятие запустило серию телемостов с регионами в рамках антикризисных мер поддержки отрасли и межрегионального взаимодействия", - сообщили в пресс-службе.

Как отметила председатель комитета по туризму Москвы Екатерина Проничева, слова которой приводят в сообщении, внутренний туризм в России может стать одной из площадок для перезапуска экономики в целом по мере выхода из кризиса. Поэтому задача регионов - активно обмениваться идеями, в том числе, по созданию новых интересных туристических продуктов.

Участники мероприятий также будут обмениваться аналитическими данными о состоянии туротрасли и опытом антикризисных решений, обсуждать стратегии увеличения встречных туристических потоков между Москвой и регионами. Председатель Государственного комитета республики Татарстан по туризму Сергей Иванов, которого цитирует пресс-служба, добавил, что в новых условиях работы отрасли на передний план выходят требования к защите здоровья и безопасности туриста.

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Россия
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