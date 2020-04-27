Роспотребнадзор не выявил коронавируса в пробах водопроводной воды Москвы

"Мы смотрим на "Мосводоканал" как на основной объект жизнедеятельности, жизнеобеспечения города, город без такого объекта работать не может. Мы усилили контроль в двух направлениях, и первое направление - это усиление контроля качества воды, которая подается москвичам и, естественно, кроме микробиологических характеристик, физико-химических, органолептических, мы, конечно, смотрим за содержанием в воде вирусов, в частности, коронавируса. Ни в одной из проб, которую мы отбирали, мы не находим вирусов, и на сегодняшний момент качество воды, которая подается москвичам, по всем показателям абсолютно соответствует всем санитарным нормам", - сказала Андреева.

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Коронавирус не был обнаружен ни в одной из проб столичной воды, качество воды, которая подается москвичам, по всем показателям соответствует санитарным нормам. Об этом сообщила журналистам руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева.

Она добавила, что увеличено количество проб воды и их кратность. По ее словам, за 2019 год специалистами управления было проведено 8,5 тыс. различных исследований, а за начало текущего года - более 500 исследований воды.

"Также мы контролируем состояние здоровья сотрудников на подобных объектах, дали очень подробные предписания в адрес руководителя "Москводоканала", прописали абсолютно четкий алгоритм контроля за приходом сотрудников, за тем, чтобы не было скопления на момент прохода через КПП, состоянием фильтра входного, за состоянием здоровья - температурный режим. Усиление всех вопросов, связанных с дезинфекцией помещения, бактерицидного облучения воздуха, работы вентиляционных систем. Руководитель "Мосводоканала" ежедневно отчитывается о всех проведенных мероприятиях, на сегодняшний день работа данного объекта у нас не вызывает никаких опасений", - закончила Андреева.

27 апреля мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел работу Рублевской станции водоподготовки. Согласно данным пресс-службы мэра и правительства столицы, на станции "Мосводоканала" применяется высокоэффективная многоступенчатая схема очистки воды. Основным реагентом для обеззараживания является безопасный нетоксичный гипохлорит натрия. Для доочистки используются современные технологии озонирования и мембранной фильтрации.

"В период традиционного весеннего цветения (развития фитопланктона) реки для улучшения вкусовых свойств питьевой воды дополнительно применяется порошкообразный активированный уголь дозой 5 мг/л. В связи с введением режима повышенной готовности на Рублевской станции был принят ряд дополнительных мер по обеспечению стабильности водоснабжения и безопасности питьевой воды", - уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.