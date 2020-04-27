Находившегося на станции метро "Комсомольская" мужчину оштрафовали за нарушение карантина

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы оштрафовал на 15 тысяч рублей мужчину, контактировавшего с зараженным коронавирусом, за нарушение карантина и нахождение на станции метро "Комсомольская". Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд признал Камчыбекова А. Ж. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3 КоАП, и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 15 тысяч рублей", - сказал собеседник агентства.

Как следует из постановления, мужчина находился на платформе станции метро "Комсомольская" кольцевой линии на расстоянии более 8 км от места проживания вопреки требованиям об изоляции лица, контактировавшего с зараженным коронавирусной инфекцией.