Находившегося на станции метро "Комсомольская" мужчину оштрафовали за нарушение карантина

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы оштрафовал на 15 тысяч рублей мужчину, контактировавшего с зараженным коронавирусом, за нарушение карантина и нахождение на станции метро "Комсомольская". Об этом ТАСС сообщили в суде.
"Суд признал Камчыбекова А. Ж. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3 КоАП, и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 15 тысяч рублей", - сказал собеседник агентства.
Как следует из постановления, мужчина находился на платформе станции метро "Комсомольская" кольцевой линии на расстоянии более 8 км от места проживания вопреки требованиям об изоляции лица, контактировавшего с зараженным коронавирусной инфекцией.
На прошлой неделе суд оштрафовал на 15 тысяч рублей зараженного коронавирусом мужчину, нарушившего условия карантина, выйдя из дома и спустившись в метро на станцию "Нагорная".
По статье о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения судами столицы оштрафованы уже 38 граждан, с каждого взыскано по 15 тысяч рублей.
Указом мэра Москвы Сергея Собянина введен режим повышенной готовности для профилактики распространения коронавируса. Меры предусматривают режим самоизоляции для граждан всех возрастов, кроме случаев, когда люди нуждаются в экстренной медицинской помощи, покупке продуктов. Кроме того, жители могут ездить на работу, если она не была приостановлена.