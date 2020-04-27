Число госпитализированных с пневмонией в Москве увеличилось на 70% за неделю

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Число жителей Москвы, госпитализированных с пневмонией, выросло за последнюю неделю на 70%. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1".
"Количество госпитализированных с пневмонией за эту неделю увеличилось на 70%, поэтому говорить сейчас о том, что мы имеем какое-то снижение либо улучшения динамики - у нас не проходит. Пока мы видим достаточно динамичный рост, что не может не вызывать у нас определенную тревогу", - сказала Ракова.
Она также сообщила, что объем коечного фонда для борьбы с коронавирусом в столице увеличат до 28 тыс. в ближайшие дни. "У нас где-то больше 20 тыс. коек непосредственно занято на прием больных с коронавирусной инфекцией, в ближайшие несколько дней мы доведем объем коечного фонда до 27-28 тыс.", - сказала Ракова.