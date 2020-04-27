В Москве умерли еще 44 пациента с коронавирусом

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Еще 44 пациента с коронавирусом за сутки умерли в Москве, всего умерли 479 инфицированных. Об этом сообщили в понедельник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

"В Москве скончались 44 пациента, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.