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Пандемия коронавируса нового типа

Главврач Филатовской больницы рассказал об экспресс-тестах на коронавирус для медиков

Валерий Вечорко сообщил, что они позволяют за 15 минут выявить наличие антител к вирусу

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Экспресс-тесты на коронавирусную инфекцию позволяют за 15 минут выявить наличие антител к вирусу. Такие тесты используют для обследования сотрудников ГКБ номер 15 в Москве, сообщил в понедельник главврач медицинского учреждения Валерий Вечорко.

"Многих интересует вопрос, как обследуют медицинских работников на наличие антител к COVID-19, ведь многие могли переболеть давно и бессимптомно. Наша больница с 24 апреля активно начала обследование сотрудников с помощью экспресс-тестов BOOZEK COVID-19. Это хроматографический иммуноанализ с латеральным потоком, который выявляет антитела IgG и IgM в цельной крови. Данный тест позволяет за короткое время (15 минут) понять наличие иммуноглобулина в крови человека и определить стадию заболевания", - написал Вечорко в Facebook.

Он добавил, что на данный момент обследовано более 1,3 тыс. сотрудников клиники. Повышенный уровень IgG указывает на то, что человек, сдавший кровь, уже переболел данной инфекцией и имеет к ней иммунитет.

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"Это крайне важно для организованной работы внутри больницы. Ведь этот тест не только обеспечивает безопасность коллектива, но и позволяет снять некоторую тревожность за свое здоровье. Что крайне важно для четкой и слаженной работы в нынешних условиях", - заключил Вечорко.

В Москве, по последним данным оперативного штаба, зарегистрирован 45 351 случай заражения коронавирусом. Темпы роста числа инфицированных снижаются несколько дней и в понедельник составили 6,76%. Выздоровели уже 3 524 человека, умерли 479.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3 млн человек, свыше 205 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 87 147 случаев заражения, выздоровели 7 346 человек, умерли 794. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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