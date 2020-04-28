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В Москве во вторник ожидается переменная облачность и до 11 градусов тепла

В Подмосковье воздух прогреется также до 11 градусов

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Переменная облачность, преимущественно без осадков и до плюс 11 градусов ожидается в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в городе температура воздуха составит 9-11 градусов тепла. В ночь на среду она может опуститься до плюс 3 градусов.

Ветер западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление - около 743 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах 6-11 градусов тепла. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки ноль градусов.

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Россия
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