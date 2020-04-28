В клиники Москвы поставили 100 тыс. экспресс-тестов на иммунитет к коронавирусу

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. В медицинские учреждения Москвы для тестирования медработников поставили порядка 100 тыс. экспресс-тестов, определяющих иммунитет к коронавирусу нового типа. Об этом рассказала во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы постоянно увеличиваем количество людей, которым в обязательном порядке проводится тестирование. Так, был организован скрининг пациентов, поступающих на лечение в неинфекционные стационары. Это делается для того, чтобы не допустить появления и распространения очагов инфекции. Дополнительно началось тестирование медицинских работников экспресс-тестами на наличие иммунитета, для этого в учреждения города было поставлено порядка 100 тыс. тест-систем", - сказала Ракова.

Она уточнила, что в городских, федеральных и частных лабораториях выполняется более 20 тыс. анализов в сутки. При этом в обязательном порядке в Москве тест на коронавирус берется у людей с признаками ОРВИ. Тестирование проводится пациентам с пневмонией и всем, кто живет с пациентом с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция нового типа". Также был организован скрининг сотрудников, которые контактируют с жителями - это медицинские и социальные работники, сотрудники транспорта, ЖКХ, полиции.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3 млн человек, почти 210 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 87 147 случаев заражения, выздоровели 7 346 человек, умерли 794. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.