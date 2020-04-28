Роспотребнадзор предупредил москвичей о мошенниках в период самоизоляции

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Жителей Москвы предупредили о мошенниках, которые в период самоизоляции из-за коронавируса, могут предложить купить различные товары, получить социальные льготы или пропуска для передвижения по городу, принять участие в благотворительных акциях, а также прислать вредоносные ссылки. Об этом сообщили на сайте управления Роспотребнадзора по столице.

"Роспотребнадзор совместно с экспертами и партнерами проекта Минфина России "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" обращает внимание на основные виды мошенничества, связанные с распространением коронавирусной инфекции и введением ограничений передвижения", - говорится в сообщении.

Популярными видами мошенничества являются предложения о продаже несуществующих товаров, услуг, социальных льготах. Жителям могут предлагать купить очиститель воздуха, удаляющий возбудителя вируса, или маски с фильтром, отсеивающие вирус. Стоимость может быть сильно завышена, хотя эффективности таких средств не доказана. Еще мошенники предлагают некие лекарства от коронавируса, проведение на дому бесплатного тестирования или вакцинации. Как правило, цель такого визита - квартирная кража. Также в интернете начали появляться мошеннические сервисы, якобы позволяющие проверить, как далеко можно отходить от дома; в соцсетях стали продавать якобы пропуска для передвижения по городу в период самоизоляции.

"Мошенники создают вирусные интернет-сайты, распространяющие вредоносное программное обеспечение, для кражи личных данных или данных банковской карты. Часто такие сайты могут маскироваться под официальные порталы реальных организаций, например, ВОЗ или Минздрава", - добавляется в материале.

Мошенники могут попросить принять участие в благотворительных акциях, например, пожертвовать деньги на помощь пожилым людям или соотечественникам, оставшимся за рубежом. Жителям направляются ложные предложения об удаленной работе под прикрытием корпоративных рассылок. Такие сообщения могут иметь вид приглашения принять участие в Zoom-конференции. Таким образом мошенники заставляют перейти по небезопасным ссылкам.